Москомархитектура согласовала проект жилого комплекса на Фрунзенской набережной

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, Фрунзенская набережная, 30 Карта всех событий

В столице согласовали проект многофункционального жилого комплекса на Фрунзенской набережной в районе Хамовники. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

— Комплекс сформируют здания трех типов. Лаконичные пятиэтажные корпуса, соединенные общей частью, передают дух эпохи конструктивизма. Дом-пластина отсылает к окружающей сталинской застройке и поддерживает ритм и пропорции домов на набережной. Девятиэтажные башни со скругленными торцами — самая современная часть проекта, — отметил он.

Стиль конструктивизма, по словам Кузнецова, лег в основу фасадных решений. В отделке корпусов будут использованы алюминиевые кассеты, элементы из архитектурного бетона, периметральное ленточное остекление, деревянные оконные профили, латунь и металл в ограждениях балконов, декоративные стеклянные трубки для оформления парапета кровли и ламели.

Сам объект будет расположен по адресу Фрунзенская набережная, владение 30, строение 2 и владение 30, строение 19.

Также стало известно о строительстве школы с пристроенным детским садом. Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская заявила, что образовательное учреждение возведут на участке площадью 2,3 гектара на Большой Очаковской улице в Москве.