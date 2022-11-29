Иван Краско приютил на своей даче бомжа

Фото: YouTube / Россия 1

Актер Иван Краско решил поселить на своей даче бездомного, которым оказался двоюродный брат его директора Вячеслава Смородинова. Об этом рассказала бывшая жена артиста Наталья Вяль в эфире программы «На грани».

— Дети рассказали, что папа собирается поселить на даче постороннего. Я услышала слово «бомж», — рассказала она.

Смородинов добавил, что артист принял это решение самостоятельно, более того дом уже давно не принадлежит Краско, а переписан на его дочь.

— Работал грузчиком и дворником. Сейчас побирается. Лето провел на диване, на помойке. Он ходит на помойку и собирает еду. Я считаю, что ему нельзя помочь, — рассказал Смородинов о своем родственнике.

Сам же бездомный брат Смородинова отметил, что ему нравится такой образ жизни, при этом он согласился на проживание в приюте. Экс-супруга артиста также сказала, что Краско уже плохо видит и с трудом ходит, а также у него часто бывают провалы в памяти.

В июне Иван Краско пожаловался на серьезные проблемы со зрением. По словам артиста, он все видит будто в тумане, без резкости. Из-за этого он не может читать. Актер заявил, что его недуг связан с сетчаткой и не поддается лечению. Иван Иванович добавил, что в связи с заболеванием ему приходится все время носить темные очки.