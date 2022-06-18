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«Все вижу как в тумане»: Иван Краско рассказал о неизлечимой болезни глаз

Араз Салехов
Общество
«Все вижу как в тумане»: Иван Краско рассказал о неизлечимой болезни глаз
Фото: YouTube / Россия 1

91-летний актер Иван Краско рассказал о возникновении серьезных проблем со зрением. Так, именитый артист уверяет, что его недуг неизлечим.

— Так получилось, что у меня серьезные проблемы со зрением: все вижу как в тумане, нет резкости, не могу читать. Из-за того, что мой недуг связан с сетчаткой, уже ничего нельзя исправить, — рассказал он.

Иван Иванович добавил, что в связи с заболеванием ему приходится все время носить темные очки. Болезнь возникла из-за частых съемок и бесконечных участий в театральных постановках. По его словам, раньше свет от софитов и прожекторов бил в глаза и слепил, сейчас же его сделали мягче.

Теперь актер ориентируется на сцене лишь с помощью своего слуха и отработанных рефлексов. Однако Краско не планирует завершать актерскую карьеру, он уверяет, что именно сцена позволяет ему жить дальше, чувствуя себя намного лучше.

— Безусловно, сил придает любимая профессия. Каждый спектакль — терапия. Когда я выхожу на сцену, у меня происходит переключение: пропадают слабость и лень. Общение с друзьями, прогулки по Санкт-Петербургу в прекрасную погоду — что может быть лучше для поднятия настроения? Вообще, мне интересно жить! Такой любознательный настрой — главный залог долголетия, — цитирует его Starhit.

В марте этого года бывшая жена артиста Наталья Вяль рассказала, что Иван Иванович практически ничего не видит из-за перенесенного инсульта. По ее словам, 91-летний Краско буквально на ощупь передвигался по студии ток-шоу, где принимал участие в съемках.

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