Актер Иван Краско практически ослеп после перенесенного инсульта

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Российский актер Иван Краско, перенесший в прошлом году инсульт, практически ничего не видит. Об этом рассказала бывшая жена артиста Наталья Вяль.

По ее словам, 91-летний Краско буквально на ощупь передвигался по студии ток-шоу, где принимал участие в съемках.

— Плохо видит. Только по голосу понимает, — заявила в эфире на Первом канале Наталья Вяль.

После нескольких госпитализаций в настоящее время актер находится дома. Как отметил его директор Вячеслав Смородинов, Краско пребывает в веселом настроении и много шутит. Пока он не планирует возвращаться на сцену, так как ему требуется покой для восстановления после болезни.

Подарившая Краско двух сыновей Наталья Вяль даже после расставания проводит с актером много времени. Она опровергла слухи, что претендует на наследство экс-супруга, добавив, что дом в Ленинградской области Краско намерен завещать детям.

16 февраля сообщалось, что народного артиста Краско вновь положили в больницу, 91-летнему актеру резко стало плохо из-за перенесенного летом 2021 года инсульта.

Позже стало известно, что актер лежит в больнице уже неделю. Он проходит реабилитацию после инсульта, и пока о выписке никакой речи не идет. Артисту постоянно вводят лекарства, но его состояние нестабильное.

27 августа 2021 года Краско госпитализировали в больницу с инсультом. Специалисты диагностировали у актера нарушение мозгового кровообращения. Из-за недуга артист начал терять память.

Выписали из больницы его в сентябре. При этом врачи порекомендовали артисту вести здоровый образ жизни и в особенности отказаться от курения и употребления спиртных напитков. Краско сразу же после выписки изъявил желание вернуться к прежнему ритму жизни и на работу.