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Появились подробности о состоянии здоровья Ивана Краско после инсульта

Полина Долганова

Общество
Появились подробности о состоянии здоровья Ивана Краско после инсульта
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Актер Иван Краско пребывает в больнице после инсульта уже двое суток. Специалисты следят за состоянием здоровья 90-летнего артиста.

По словам директора Краско Вячеслава Смородинова, в настоящее время актер находится в обычной палате. Он пробудет в больнице еще около 10 дней.

— У него нарушение мозгового кровообращения. С речью нормально, но стал кое-что забывать, чего раньше не наблюдалось. Может по нескольку раз одно и то же рассказывать, — сказал директор артиста в разговоре со StarHit.

Он добавил, что у Краско ухудшилось боковое зрение, однако двигательный аппарат на нарушен.

Смородинов подытожил, что артисту может потребоваться реабилитация. Несмотря на то что состояние актера оценивается как среднетяжелое, он «рвется в бой» и готовится к новому театральному сезону.

В среду, 25 августа, Ивана Краско госпитализировали в больницу с инсультом. По словам директора Вячеслава Смородинова, несколько дней назад он выглядел уставшим и тяжело ходил, но от госпитализации отказывался. После состояние ухудшилось, из-за чего его срочно увезли в одно из лучших медучреждений в Санкт-Петербурге — центр имени Алмазова.

Зимой Иван Краско сообщил, что в шестой раз стал отцом. Его возлюбленная Юлия Кичемасова подарила ему дочь Дарью. Для подтверждения отцовства Краско сделал тест ДНК.

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