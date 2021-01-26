Стали известны результаты ДНК-теста Ивана Краско на отцовство

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Артист Иван Краско ранее рассказал о том, что в шестой раз стал отцом. Его дочь Дарью родила возлюбленная актера Юлия Кичемасова 4 декабря 2020 года. Чтобы проверить информацию об отцовстве, Краско сделал ДНК-тест.

Когда актер состоял в браке с Натальей Вяль, он заморозил свой биологический материал из-за отказа супруги рожать ему третьего ребенка.

— Я отказывалась рожать третьего. Хотела отойти немного от плиты, дождаться, когда сыновья подрастут. Но он сделал это в надежде, что у меня все-таки появятся другие планы и я соглашусь родить еще одного ребенка, — пояснила Вяль в эфире шоу «На самом деле».

Спустя еще один брак после расставания с Вяль у Краско начался роман с 29-летней Юлией Кичемасовой, которая заявила о готовности родить актеру еще одного ребенка.

По словам бывшей жены Краско, Кичемасова использовала свою беременность в корыстных целях. Она планировала манипулировать ребенком, кровное родство которого не было подтверждено. Позже в шоу принял участие некий Владимир Кузнецов, настаивавший на том, что именно он является отцом маленькой Даши и молодым человеком Кичемасовой.

Вяль убедила бывшего мужа сделать ДНК-тест, результаты которого доказали, что Иван Краско не имеет никакого отношения к своей якобы дочери. Согласно анализам, актер — не отец малышки.

Всего в настоящее время у Краско пятеро детей, которые родились у артиста в трех браках, сообщает 5-tv.ru.

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