Кети Топурию выписали из роддома

Фото: @keti_one_official / Официальная страница Топурии в Instagram

Солистка группы A’Studio Кети Топурия выписалась из роддома. Дома певицу и ее новорожденного сына Адама ждали украшенные цветами комнаты.

Топурия выложила в свой Instagram-аккаунт новый пост. На снимке она показала лишь маленькие ножки новорожденного мальчика. Малыш родился в красивую дату — 21.01.2021. Именно этот день указала певица в публикации.

Из роддома солистку забрал отец Адама, дипломат Лев Деньгов. В сторис Топурия показала подписчикам, как ее встретили дома. Ее особняк был полностью обставлен шикарными букетами цветов разного цвета и вида.

Фото: https://www.instagram.com/keti_one_official/

Свою беременность Топурия некоторое время пыталась скрывать от подписчиков, однако поклонники быстро заметили изменившуюся фигуру певицы. Артистка стала мамой второй раз. Свою пятилетнюю дочь Кети она родила от Льва Гейхмана.

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