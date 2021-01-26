«Это мой выбор»: дочь Алексея Панина перестала общаться с родной матерью

Фото: instagram.com/actor.panin

Дочь актера Алексея Панина Анна заявила, что сама приняла решение оборвать все связи с родной матерью. Комментируя скандальное телешоу о своей семье, 13-летняя девочка объяснила, почему перестала общаться с мамой.

Видео с сообщением девочки опубликовал в своем Instagram-аккаунте продюсер Андрей Разин. В ролике девочка рассказала, что никто не пытался убедить ее в том, что мама плохая. Она взяла на себя инициативу и по личным соображениям перестала с ней контактировать, решив, что ей лучше жить с отцом.

— Сколько раз я говорила, что не хочу общаться со своей мамой, что это мой выбор. Я лично заблокировала ее. Мама никакой инициативы не проявляет, а папа мне не запрещает. Никто не может меня заставить общаться с ней, — объяснила дочь Панина.

Самого актера также возмутила клевета в рамках телешоу. В передаче упоминали о том, что он якобы не пришел на похороны своей матери. Это Панин резко опроверг.

Подписчиков расстроило распространение подобных слухов. Фанаты пожелали артисту и его дочери терпения.

«Эти программы ради рейтингов готовы в прямом смысле слова на человеческих костях танцевать. Я знаю Лешу лично, он замечательный человек»; «Вот какой гнев вызывают эти провокаторы, которые его доводят до такого состояния»; «Конечно, он возмущен! Еще бы — так оболгать его и довести до такого состояния! Интересно, закон о клевете для кого приняли?» — написали поклонники в комментариях.

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