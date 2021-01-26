«В нее нельзя не влюбиться»: вдова Караченцова отреагировала на роман мужа с Азизой

Людмила Поргина не держит на Азизу зла за ее связь с мужем / Фото: youtube.com / НТВ

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина впервые узнала о романе актера с Азизой. Ее реакция была неожиданной. Артистка заявила, что может понять мужа в его увлечении певицей, так как она очень хороша собой. Она вспомнила, что Караченцов был восхищен Азизой, когда увидел ее на концерте.

— Мы с Колей впервые увидели Азизу на концерте в Москве. Муж смотрел на нее завороженно, она брала всех зрителей своим темпераментом. Азиза поразила нас Колей своей красотой. Если у моего мужа был роман с ней, то я его могу понять, так как в нее невозможно не влюбиться, — заявила Поргина в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале, встретясь лицом к лицу с певицей.

Она добавила, что всегда следила за судьбой Азизы и восторгалась ее силой, ведь ей пришлось непросто после гибели Игоря Талькова. Певицу многие считали виновной в смерти артиста.

Вдова Караченцова сказала, что все люди не без греха и супруга она любит несмотря ни на что. Она вместе с актером боролась за его жизнь и здоровье, поэтому измену ему простила бы легко.

Читайте также: «Порадуйтесь за меня»: Азиза планирует переехать к возлюбленному в Италию