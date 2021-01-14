«Порадуйтесь за меня»: Азиза планирует переехать к возлюбленному в Италию

Азиза приехала в Москву в 25 лет / Фото: https://www.instagram.com/aziza_info/

Певица Азиза планирует переехать в Италию к своему новому возлюбленному по имени Александро, с которым встречается несколько месяцев.

Подруга эстрадной исполнительницы, дизайнер Аника Керимова, рассказала историю знакомства парочки. Оказывается, мужчина пришел заниматься в творческую онлайн-студию, которую Азиза организовала во время пандемии.

Через некоторое время он приехал в Россию, чтобы лично встретиться с очаровавшей его певицей. Между ними вспыхнул роман, и сейчас они проводят время в загородном доме Азизы.

По словам Керимовой, у Александро серьезные намерения, и он предлагает возлюбленной переехать в Италию. Та же, по заверению подруги, светится от счастья.

— Просто порадуйтесь за меня и пожелайте мне счастья, — прокомментировала Азиза новые отношения Собеседнику.

Известно, что осенью прошлого года Азиза перед свадьбой узнала о флирте своего жениха стоматолога Давида Григоряна с участницей проекта «Дом-2» и рассталась с ним.

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