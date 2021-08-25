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Актера Ивана Краско госпитализировали в реанимацию с инсультом

Анастасия Волоснова

Общество
Актера Ивана Краско госпитализировали в реанимацию с инсультом
Фото: ИТАР-ТАСС/ Денис Вышинский

Петербургский актер Иван Краско госпитализирован в реанимацию с инсультом. Об этом в среду, 25 августа, рассказал продюсер и друг актера Вячеслав Смородинов.

По его словам, 90-летний Краско 25 августа выглядел сильно уставшим и тяжело шел. Позднее актеру стало хуже и на машине скорой помощи его привезли в одну из петербургских клиник.

— Сегодня мы привезли его в поликлинику, где ему провели все необходимые процедуры и сказали, что это инсульт. На скорой его отвезли в одну из лучших клиник Петербурга — центр Алмазова, — пояснил Смородинов.

Он добавил, что Краско почувствовал себя плохо несколько дней назад, однако отказался от госпитализации. При этом в настоящее время актер проходит обследование в клинике, передает «StarHit».

Зимой Иван Краско рассказал о том, что в шестой раз стал отцом. Его дочь Дарью родила возлюбленная актера Юлия Кичемасова 4 декабря 2020 года. Чтобы проверить информацию об отцовстве, Краско сделал ДНК-тест.

В прошлом году у Краско начался роман с 29-летней Юлией Кичемасовой, которая заявила о готовности родить актеру ребенка. Всего в настоящее время у Краско пятеро детей, которые родились у артиста в трех браках

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