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Врачи оценили состояние Ивана Краско как среднетяжелое

Виктория Сикерина

Общество
Врачи оценили состояние Ивана Краско как среднетяжелое
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Попавший в медицинское учреждение петербургский артист Иван Краско находится в среднетяжелом состоянии. Об этом в среду, 25 августа, сообщил директор актера Вячеслав Смородинов.

В настоящий момент Иван Краско госпитализирован в реанимацию. Врачи проводят необходимые исследования и берут анализы.

Смородинов отметил, что его не пустили к артисту.

Помимо этого, медики выразили надежду, что состояние Ивана Краско улучшится. Подробная информация о самочувствии актера появится 26 августа после того как будут проведены все нужные процедуры, пишет ФАН.

В среду, 25 августа, Ивана Краско госпитализировали в больницу с инсультом. По словам директора Вячеслава Смородинова, несколько дней назад он выглядел уставшим и тяжело ходил, но от госпитализации отказывался. После состояние ухудшилось, из-за чего его срочно увезли в одно из лучших медучреждений в Санкт-Петербурге — центр имени Алмазова.

Зимой Иван Краско сообщил, что в шестой раз стал отцом. Его возлюбленная Юлия Кичемасова подарила ему дочь Дарью. Для подтверждения отцовства Краско сделал тест ДНК.

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