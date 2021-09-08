Актера Ивана Краско выписали из больницы после инсульта

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российского артиста Ивана Краско выписали из больницы после госпитализации из-за инсульта. Об этом в среду, 8 сентября, рассказал директор актера Вячеслав Смородинов.

По его словам, Иван Краско сразу же после выписки изъявил желание вернуться к прежнему ритму жизни и на работу. Однако здоровье пока не позволяет это сделать.

— Сам же Иван Иванович говорит, что слабость чувствуется до сих пор. Зрение плоховато и память намного хуже стала, ноги не те. Если дословно, то говорит: «Будто не свои ноги, такая тяжесть!». В общем, последствия ощутимы после инсульта, стало гораздо хуже. Чувствует, что организм по-другому себя ведет, — отметил директор.

Также он сообщил, что из медицинского учреждения актера забрали сыновья. Теперь Ивану Краско предстоит продолжить лечение дома.

При этом врачи порекомендовали артисту вести здоровый образ жизни и в особенности отказаться от курения и употребления спиртных напитков. Также медики посоветовали Ивану Краско побольше отдыхать, спать и сохранять нервы, передает «Комсомольская правда».

27 августа Ивана Краско госпитализировали в больницу с инсультом. Специалисты диагностировали актеру нарушение мозгового кровообращения. Из-за недуга артист начал терять память.