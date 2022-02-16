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«Проснулся столетним стариком»: Актера Ивана Краско снова положили в больницу

Евгений Белоусов

Общество
«Проснулся столетним стариком»: Актера Ивана Краско снова положили в больницу
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Народного артиста Ивана Краско вновь положили в больницу, 91-летнему актеру резко стало плохо из-за перенесенного летом 2021 года инсульта. Об этом сообщил директор актера Вячеслав Смородин.

— На днях он мне сказал: «Было хорошо вчера, а сегодня я проснулся столетним стариком». То есть он еще недавно хорошо себя чувствовал, — рассказал Смородин в эфире передачи «Пусть говорят».

Позднее директор Краско уточнил, что актер лежит в больнице уже неделю. Он проходит реабилитацию после инсульта, и пока о выписки никакой речи не идет. Актеру постоянно колют лекарства, но его состояние нестабильное.

— Состояние разное — то хорошо, то плохо, — цитирует Смородина StarHit.

27 августа Краско госпитализировали в больницу с инсультом. Специалисты диагностировали у актера нарушение мозгового кровообращения. Из-за недуга артист начал терять память.

Выписали из больницы его в сентябре. При этом врачи порекомендовали артисту вести здоровый образ жизни и в особенности отказаться от курения и употребления спиртных напитков.

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