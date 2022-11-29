Малышева назвала идеальный завтрак для профилактики рака

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Яйцо пашот является лучшим завтраком для профилактики онкологических заболеваний. Об этом заявила врач-терапевт, телеведущая Елена Малышева в эфире телепередачи «Жить здорово!» на Первом канале.

— В нашем организме ежедневно образуются раковые клетки, потом они формируют опухоль, и если вы употребляете достаточное количество яиц, то тело борется, — пояснил соведущий Малышевой Герман Гандельман.

По его словам, этот продукт богат селеном, который играет большую роль для противораковой защиты организма. Однако полезный элемент разрушается при температуре 100 градусов. По этой причине следует отдать предпочтение именно такому способу приготовления, чтобы температура яиц не достигла слишком высокой отметки.

Одним из самых распространенных видов онкологии является рак прямой кишки. По статистике, примерно у 9–10 процентов пациентов с онкологическими заболеваниями диагностируют именно эту форму рака. В мире ежегодно регистрируется более миллиона таких случаев. «Вечерняя Москва» узнала у кандидата медицинских наук, онколога-проктолога, хирурга Татьяны Гармановой, что нужно знать о заболевании и его лечении.