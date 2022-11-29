Рак прямой кишки: врач рассказала, что нужно знать о диагностике и лечении заболевания

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Рак прямой кишки является одним из самых распространенных видов онкологии. По статистике, примерно у 9–10 процентов пациентов с онкологическими заболеваниями диагностируют именно эту форму рака. В мире ежегодно регистрируется более миллиона случаев рака прямой кишки. «Вечерняя Москва» узнала у кандидата медицинских наук, онколога-проктолога, хирурга Татьяны Гармановой, что нужно знать о заболевании и его лечении.

Кто чаще других сталкивается с болезнью

По словам специалиста, четко выделить группу риска тех, у кого болезнь может развиться с большой вероятностью, достаточно сложно. Это связано с тем, что нет определенных факторов риска, которые провоцировали бы рак прямой кишки и рак толстой кишки.

— Конечно, бывают наследственные формы заболевания, но на них приходится не более 8–10 процентов от общего числа. Особо внимательным нужно быть тем людям, у близких родственников которых был подтвержден рак прямой кишки, были диагностированы семейные заболевания, например, болезнь Линча, — считает Гарманова.

Другие же факторы риска — характер питания, образ жизни, уровень физической активности — к сожалению, прямой связи с частотой возникновения рака прямой кишки не имеют, отметила онколог.

Как диагностируют рак прямой кишки

Эксперт отметила, что в большинстве случаев рак прямой кишки оказывается случайной находкой. Пациенты чаще всего обращаются к врачу с беспокоящими их симптомами. Однако болезнь не всегда себя проявляет. Часто пациента ничего не беспокоит, а сам рак прямой кишки не имеет симптомов, специфических только для него.

— Одним из главных симптомов рака прямой кишки является появление крови при дефекации. При этом виде онкологии она встречается чаще, чем при онкозаболеваниях других отделов толстой кишки. Также некоторые пациенты отмечают ощущение инородного тела в толстой кишке, — сказала она.

Болезнь зачастую диагностируют на поздних стадиях, когда опухоль имеет довольно большие размеры и вызывает кровотечение, ощущение инородного тела или даже перекрывает просвет прямой кишки, нарушая процесс дефекации. Кроме уже упомянутых симптомов, могут быть нарушения стула — запоры, поносы, которые никак не связаны с питанием и другими очевидными для пациента причинами, заявила Гарманова.

Специалист объяснила, как должна проходить диагностика рака прямой кишки:

— Для диагностики врач должен сперва провести пальцевое ректальное исследование. Тут нужно иметь в виду, что длина пальцев — максимум 10 см, а протяженность одной только прямой кишки — до 20 см. Это значит, что такой метод не позволит обследовать всю прямую кишку.

В колопроктологии существуют три «золотых стандарта» для диагностики заболеваний прямой кишки:

колоноскопия с биопсией и гистологической верификацией диагноза, когда в ходе обследования берется фрагмент опухоли и внимательно изучается под микроскопом, — так можно понять, злокачественное или доброкачественное образование;

компьютерная томография (КТ) с внутривенным контрастированием, на которой можно увидеть отдаленные метастазы;

магнитно-резонансная томография органов малого таза (МРТ), необходимая для оценки размеров опухоли и ее других параметров в месте ее локализации.

Как лечат рак прямой кишки

Эксперт отметила, что лечение рака прямой кишки может быть очень разным: это и химиотерапия, и лучевая терапия, и оперативное лечение. Лечение зависит от особенностей опухоли, распространенности процесса и множества других факторов.

Татьяна Гарманова / Фото: Из личного архива

— К нам приходят самые разные пациенты, даже те, которые уже проходили лечение в других заведениях. Очень важно найти своего врача, поверить ему, довериться ему и вместе с ним идти по пути лечения. В своей практике мы придерживаемся европейских и американских рекомендаций, но чем больше мы работаем, тем больше мы понимаем, что лечение каждого пациента должно быть основано на индивидуальном подходе, — уверена онколог.

Можно ли рак прямой кишки вылечить по ОМС

Гарманова подчеркнула, что в России можно лечить рак прямой кишки в любых федеральных учреждениях всем, у кого есть полис ОМС.

— Бытует мнение, что качественное лечение онкологических заболеваний сложно не сколько с медицинской, сколько с организационной точки зрения. Многие уверены, что в ведущие центры не попасть, мифическую квоту не получить, если только не стоять за ней в очереди и не охотиться за ней в течение долгого времени. На самом деле сейчас в нашей стране можно лечиться в любых федеральных учреждениях всем, у кого есть полис ОМС. Например, могу сказать про наш Медицинский научно-образовательный центр МГУ имени Ломоносова. Все пациенты с онкологическими заболеваниями, которым показано хирургическое лечение по профилям абдоминальная хирургия, урология, гинекология, заболевания молочной железы, могут получить лечение у нас, — сказала медик.

Специалист объяснила, что если после первичного приема будет подтверждено, что такое лечение необходимо пациенту, то всю необходимую терапию он получит бесплатно по полису ОМС. Те, кто не может прийти на первичную консультацию, может получить направление (форму 057у) по месту жительства. Таким образом можно получить направление в любое профильное учреждение.

Как предотвратить появление рака прямой кишки

По словам Гармановой, за исключением наследственных форм рака прямой кишки, снизить риск развития данной онкологии невозможно. Единственное, что может сделать пациент, — регулярно ходить к проктологу и делать колоноскопию:

— Если нет никаких жалоб, то делать это нужно каждые 5 лет начиная с 45 лет. Если же есть жалобы — кал с кровью, ощущение инородного тела, дискомфорта, необходимо сделать колоноскопию вне зависимости от возраста. Эта стратегия поможет обнаружить опухоль на ранней стадии, что упростит лечение и улучшит прогноз.