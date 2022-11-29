Россиянам назвали популярные горнолыжные курорты

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Одним из самых посещаемых зимних курортов в России является Шерегеш в Таштагольском районе Кемеровской области. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса путешествий «Туту» во вторник, 29 ноября.

— В настоящее время катание возможно на подготовленных склонах гор Утуя, Зеленая и Мустаг. Курорту больше 40 лет. Первоначально он строился под соревнования Спартакиады народов РСФСР в 1981 году. Популярность как к туристическому курорту пришла к Шерегешу в 2000-х, — говорится в сообщении.

Больше всего авиабилетов в Новокузнецк на ноябрь — январь оформили из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Красноярска и Омска.

Самая большая протяженность трасс находится на Большом Вудъявре на горе Айкуайвенчорр в Хибинах. Здесь есть снежные пушки, а ратраки готовят трассы в более близкой к городу зоне катания. Кроме того, один из самых молодых и динамично развивающихся горных курортов на Кавказе и в России — Архыз в Карачаево-Черкесии, где первые подъемники и трассы заработали еще зимой 2013-2014 года.

До этого аналитики сервиса путешествий «Туту» сообщили, что около 84 процентов перелетов россиян этой осенью было сделано внутри страны, а на зарубежные направления пришлось около 16 процентов. При этом средний чек за перелет по России осенью этого года находится на уровне 7230 рублей в одну сторону, в страны ближнего зарубежья — 15 644 рубля в одну сторону.