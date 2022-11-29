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Ребенок скончался после прививки в Иркутске

Степан Жирнов
Происшествия
Ребенок скончался после прививки в Иркутске
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Четырехмесячный ребенок умер после прививки в городе Иркутске. Об этом стало известно во вторник, 29 ноября.

Младенцу вкололи французскую комбинированную вакцину от нескольких заболеваний, которая называется «Пентаксим», в местной детской поликлинике № 2 днем 24 ноября. Через двое суток ребенку стало плохо, и 30-летняя мать, последовав рекомендации врача, дала ему половину таблетки препарата «Фенибут». В инструкции к лекарству написано, что применять его можно с трех лет.

Младенцу стало только хуже, родители вызвали скорую, и ребенка госпитализировали. В понедельник, 28 ноября, он скончался. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщил Telegram-канал Shot.

Еще один ребенок умер в подмосковном Электрогорске. Подросток пошел к озеру с другом покурить электронную сигарету. В какой-то момент 15-летнему мальчику стало плохо, у него случился припадок. Приятель погибшего вызвал скорую, но школьник скончался еще до прибытия медиков.

Вакцинация Иркутск Смерть Госпитализация Дети
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