Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Россия, Москва, МКАД, 74-й километр Карта всех событий

Несколько автомобилей столкнулись на МКАД на северо-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 29 ноября.

Авария произошла на внешней стороне 74-го километра Московской кольцевой автодороги в районе развязки с Молодежной улицей. На месте работают оперативные службы города.

Движение в районе ДТП затруднено и осуществляется по двум полосам из пяти, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Еще одно дорожно-транспортное происшествие произошло на Ленинградском шоссе в ночь с 28 на 29 ноября. Иномарка на полной скорости врезалась в фонарный столб. Оба человека, находившихся в салоне, погибли. Известно, что за рулем автомобиля был несовершеннолетний подросток.