Андрей Бочкарев рассказал о завершении фасадных работ в новой школе в Щукине

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Специалисты завершили фасадные работы в строящейся школе в районе Щукино. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев во вторник, 29 ноября.

— Новый жилой квартал «Октябрьское поле» создается в рамках городской программы по редевелопменту бывших промышленных зон. Одновременно в шаговой доступности от жилых корпусов возводятся все необходимые социальные объекты, что отвечает принципу комплексного развития территорий. В школе на улице Берзарина, которая сможет принять 800 детей, к настоящему времени завершены фасадные работы, — рассказал он.

Сейчас специалисты продолжают работу по отделке и устройству инженерных систем, а также пуску отопления в здании. Благоустройство территории тоже подходит к концу.

По словам генерального директора «РГ-Девелопмент» Татьяны Тихоновой, в настоящее время также идет строительство восьми жилых корпусов для более 2200 семей. Здесь предусмотрены безбарьерный доступ в подъезд на уровне земли, ухоженные дворы без машин, с детскими и спортивными площадками.

По программе комплексного развития бывших промзон и неэффективно используемых территорий будет реорганизована и территория в Беговом районе Москвы.