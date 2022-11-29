«Снова во всем виновата»: Бузова прокомментировала свое участие в пародии на «Иронию судьбы»

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Певица Ольга Бузова ответила на критику, которая обрушилась на нее в связи с участием в пародии на легендарный советский фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!».

— И снова во всем виновата Бузова, — посетовала артистка.

Она отметила, что на этот раз для получения критики в свой адрес ей даже не пришлось что-то говорить или выкладывать, а всего лишь довелось принять участие в съемках кинокартины для канала ТНТ, где она воплотила образ Гали из фильма Эльдара Рязанова.

— Согласитесь, это же очень крутая идея — взять и обновить такой легендарный фильм, который у нас у всех ассоциируется с Новым годом. Который мы все вместе обязательно смотрим 1 января, поедая оливье и селедку под шубой, — продолжила исполнительница.

Бузова призналась, что гордится тем, что стала частью «этой новой традиции». Она выразила мнение, что из-за участия современных артистов в картине, комедия 1976 года привлечет к себе внимание молодого поколения, не знающего имени Эльдара Рязанова.

По словам певицы, следствием такого интереса может стать то, что «ребята на каникулах включат не запрещенного «Гарри Поттера», а посмотрят и «Девчат» с Надеждой Румянцевой, и «Вокзал для двоих» с Олегом Басилашвили и Людмилой Гурченко», написала Бузова в своем Telegram-канале.

23 ноября были названы актеры, которые сыграют в телефильме «Самоирония судьбы!» по мотивам советского кино «Ирония судьбы, или С легким паром!».