«США будут рады»: зачем Сунак заявил о конце золотой эпохи в отношениях Британии и Китая

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил о конце золотой эпохи отношений между Британией и Китаем из-за авторитаризма Пекина. «Вечерняя Москва» выяснила у политолога Дмитрия Журавлева, как это заявление скажется на отношениях стран и с какой целью оно было сделано.

По словам эксперта, Великобритания начала осознавать экономическую мощь и политическое значение Китая.

— Золотой эпохи не было никогда. Отношения у Великобритании и Китая были просто нормальными последние годы. Однако британское руководство начало понимать, что Китай занимает уже другую роль на мировой арене и перестает быть пошивочным цехом при Западе, — считает Журавлев.

Политолог отметил, что на данный момент КНР является великой экономической державой, в которой укрепляется социализм. Авторитаризм существует только в определениях Великобритании. Европейские страны считают любой режим, если он — не западная демократия, авторитаризмом, уточнил Журавлев.

Специалист подчеркнул, что премьер-министр Великобритании открыто выразил поддержку политики США, которая направлена против Китая:

— Скорее всего, Сунак своим высказыванием заявил об участии Великобритании в американской войне с Китаем. США будут рады таким настроениям, так как это поддержка их мировой политики. А китайцы давно поняли, что Запад — это единая система. Потому их не удивит это заявление. В КНР поймут эти слова как пропагандистский ход, которым Британия подчеркнула свою позицию.

Политолог добавил, что России заявление премьер-министра Великобритании дает понять, что страны, которые показывали враждебность в отношении РФ, начали ее демонстрировать и Китаю.

— Тем самым подталкивая КНР к еще более крепкому союзу с Россией. Это принесет нам только пользу, — заключил Журавлев.