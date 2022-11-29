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Мужчина похитил отказавшуюся выходить за него замуж девушку в Тамбове

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина похитил отказавшуюся выходить за него замуж девушку в Тамбове
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области

В Тамбове мужчина похитил девушку, которую родители отказались выдавать за него замуж. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области во вторник, 29 ноября.

По данным ведомства, 18 ноября 20-летний мужчина с отцом и старшим братом ворвались в квартиру, в которой проживает семья пострадавшей, и, применив физическую силу, похитили 18-летнюю девушку.

Несостоявшуюся невесту вынесли на руках из подъезда, посадили в машину и увезли в Нижегородскую область. Преступление было зафиксировано камерами внешнего видеонаблюдения, которые установлены в доме.

Через несколько дней похищенная смогла сбежать от горе-жениха и обратилась в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека». Юношу в кратчайшие сроки задержали и заключили под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Отец и старший брат подозреваемого объявлены в федеральный розыск.

Другая история с похищением человека произошла на западе столицы. Двое мужчин напали на пострадавшего недалеко от Хованского кладбища, посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.

Следственный комитет Тамбов Нижегородская область Преступления Уголовные дела
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