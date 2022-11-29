Генсек НАТО заявил, что Украина понесла колоссальный урон от российских ударов

Фото: flickr/nato

Российские ракетные удары нанесли колоссальный урон украинской инфраструктуре, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник, 29 ноября.

— Мы должны осознать, что атаки по украинской инфраструктуре имеют колоссальный эффект. <...> Мы все видели спутниковые снимки, где Европа залита светом, а Украина погружена во тьму. Это отражает огромные последствия и огромную задачу по восстановлению всего этого, — сказал Столтенберг перед началом встречи глав МИД альянса в Бухаресте.

Генсек НАТО подчеркнул, что страны НАТО должны мобилизовать дополнительную помощь Украине, в том числе помочь Киеву в восстановлении объектов энергетической инфраструктуры, а также передать ВСУ дополнительные системы ПВО, в том числе NASAMS, пишет ТАСС.

До этого Йенс Столтенберг заявил, что поддержка Украины в конфликте дорого обходится жителям стран Запада. При этом генсек НАТО отметил, что нужно продолжать оказывать поддержку Киеву, так как она поможет украинскому народу отстоять свое право на самооборону.