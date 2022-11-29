Символы всех пяти морей вернули на Южный речной вокзал

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Последнюю из пяти скульптур — символ Балтийского моря — вернули на Южный речной вокзал. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— На днях на фасад здания вернулась последняя из пяти скульптур — символов пяти морей. Все скульптуры — это художественные копии, которые наши мастера создавали на основе оригиналов, — рассказал он.

По словам заммэра, новые композиции легче оригиналов, однако при этом практически от них не отличаются. Полюбоваться скульптурами вблизи можно будет после открытия Южного речного вокзала летом 2023 года, добавил он.

Максим Ликсутов выразил уверенность, что Южный речной вокзал станет одним из главных портов страны и достопримечательностью столицы, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось о работе специалистов над внешней и внутренней отделкой вокзала, а также о проведении необходимых коммуникаций.

Ликсутов тогда отметил, что в связи с поручением мэра Москвы Сергея Собянина объекту будет возвращено первоначальное смысловое значение с современной технологичной адаптацией к нуждам пассажиров.