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Умер актер из «Крутого Уокера» Кларенс Гильярд

Анастасия Колоскова
Общество
Умер актер из «Крутого Уокера» Кларенс Гильярд
Фото: shutterstock

На 67-м году жизни скончался американский актер Кларенс Гильярд, известный по роли напарника главного героя в популярном сериале «Крутой Уокер». Информацию о смерти артиста подтвердил Невадский университет в Лас-Вегасе, где тот работал преподавателем сценического искусства.

— Профессор Гильярд был источником света и силы для всех, кто его окружал, — отметили коллеги Гильярда.

Всемирную известность Гильярду принесла работа в телесериале «Крутой Уокер», рассказывающем о жизни и работе техасского рейнджера Корделла Уокера, которого исполнил Чак Норрис. Сериал шел с 1993 по 2001 год в более чем ста странах.

Актер также появился в картинах «Крепкий орешек» и «Топ Ган».

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