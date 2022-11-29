Бирюков поздравил сотрудников АО «Мосгаз» со 157-летием газового хозяйства Москвы

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков поздравил сотрудников АО «Мосгаз» со 157-летием газового хозяйства города. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы во вторник, 29 ноября.

— Сегодня АО «Мосгаз» — флагман отрасли в нашей стране. Благодаря вашему труду Москва обладает надежной системой газоснабжения, которая постоянно совершенствуется, внедряются новые технологии, — сказал он.

Датой основания газового хозяйства Москвы считается 29 ноября 1865 года. В этот день первых три городских газопровода заполнили светильным газом. По словам Бирюкова, сегодня коллектив холдинга трудится ежеминутно для того, чтобы обеспечить комфорт горожан, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого сообщалось, что специалисты АО «Мосгаз» завершили работы по реконструкции газопровода низкого давления в столичном районе Вешняки. Решение о реконструкции принимается, если рабочие выявляют дефекты или наличие следов электрохимической коррозии. Протяженность газопровода составила более 1,2 километра.