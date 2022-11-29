Памятник на могиле Шатунова установят к его 50-летию

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Памятник на могиле солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова будет установлен к 6 сентября 2023 года, когда будет отмечаться 50-летие со дня рождения певца. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщила вдова Шатунова Светлана.

— В следующем сентябре Юре исполнилось бы 50 лет. Было бы хорошо установить памятник к этой дате, — заявила она.

Однако жестких рамок к дате нет, это всего лишь пожелание, уточнила вдова музыканта. По ее словам, самое главное — сделать хороший памятник, который будет достоин Шатунова, передает «АиФ».

Шатунов ушел из жизни 23 июня 2022 года. После смерти артиста прошло два месяца. Все это время многочисленные поклонники музыканта продолжают наведываться на Троекуровское кладбище, чтобы отдать дань уважения кумиру и поделиться воспоминаниями о любимом исполнителе. Корреспондент «Вечерней Москвы» также посетил могилу Шатунова.

В начале ноября стало также известно о смерти Сергея Кузнецова — создателя «Ласкового мая». Всего за несколько дней до смерти композитор в Оренбурге провел концерт в память об ушедшем из жизни Юрии Шатунове. Примечательно, что из группы Кузнецов ушел в 1989 году. Он утверждал, что причиной такого решения стала моральная обстановка в коллективе.