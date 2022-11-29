Собянин: В первую новостройку по реновации в Таганском районе переедет 265 семей

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

В первый дом, возведенный в рамках реализации программы реновации в Таганском районе столицы, переедет 265 семей из пяти старых зданий. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 29 ноября.

— В Таганском построен первый дом по программе реновации. Три корпуса с подземной парковкой, офисами на первом этаже. На территории — хорошие детские и спортивные площадки, места для отдыха. Сюда переезжают 265 семей из пяти старых домов. Новый год многие встретят уже в новых квартирах — они сдаются полностью готовыми, — сказал он.

Глава города добавил, что Таганский район является одним из самых сложных для реализации программы реновации. Большинство трудностей связаны с поиском площадок для строительства. Однако специалисты нашли выход — новостройки возводятся на месте старых построек, отметил Собянин в своем Telegram-канале.

До этого Сергей Собянин опроверг слухи о закрытии программы реновации из-за сложной ситуации. По его словам, первые 100 тысяч человек в этом году переедут в новостройки. Всего в рамках программы реновации планируется переселить около миллиона москвичей.