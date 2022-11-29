Благотворительная выставка «Русские узоры» открылась в Университете Косыгина

Фото: Skyboy103 / CC BY-SA 3.0

Россия, Москва, Малая Калужская улица, 1 Карта всех событий

Открытие благотворительной выставки «Русские узоры» состоялось 23 ноября в Российском государственном университете имени А. Н. Косыгина. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 29 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента средств массовой информации и рекламы.

Выставка организована Благотворительным фондом «Развитие общественно-значимых инициатив» и Университетом Косыгина с целью объединения детей и взрослых с разным состоянием здоровья на платформе искусства и творчества.

В выставке участвовали рисунки детей из Москвы и Подмосковья, в том числе из Елизаветинского детского хосписа, Шаховской школы-интерната для детей с ОВЗ, Старогородской коррекционной школы и Красногорского отделения Всероссийского общества инвалидов.

Многие представленные на выставке рисунки дети создали под впечатлением после посещения Государственного историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина.

Недавно в музее-заповеднике «Коломенское» открылась выставка «Елки нашего детства». Мероприятие посвящено традициям празднования Нового года в разное время — с середины XIX до конца ХХ века.