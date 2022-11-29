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Две маршрутки столкнулись на севере Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Две маршрутки столкнулись на севере Москвы
Фото: Depositphotos
Россия, Москва, Левобережная улица, 7Ас5 Карта всех событий

На севере Москвы произошло ДТП с участием двух маршруток. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 29 ноября.

Авария случилась на Левобережной улице в районе дома № 7а строение 5. По предварительной информации, водитель одного из микроавтобусов неправильно рассчитал тормозной путь своего автомобиля в сложных погодных условиях и врезался сзади в машину коллеги. В результате ДТП никто не пострадал. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Непродолжительное время после аварии на участке дороги наблюдался затор, но Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» сообщил, что движение в районе ДТП было восстановлено.

Еще одно дорожно-транспортное происшествие произошло на Ленинградском шоссе в ночь с 28 на 29 ноября. Иномарка на полной скорости врезалась в фонарный столб. Оба человека, находившихся в салоне, погибли. Известно, что за рулем автомобиля был несовершеннолетний подросток.

Москва ДТП Район Левобережный Северный административный округ (САО)
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