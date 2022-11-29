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«С такой спиной вы никогда не родите»: Тодоренко рассказала о серьезном заболевании

Александр Афонин
Общество
«С такой спиной вы никогда не родите»: Тодоренко рассказала о серьезном заболевании
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Несмотря на недавно прошедшие роды, телеведущая Регина Тодоренко быстро пришла в форму и начала публиковать в своем блоге откровенные фото. Однако знаменитость призналась, что долгое время скрывала фигуру из-за сколиоза.

По ее словам, из-за заболевания она не могла носить одежду с открытой спиной. Особый дискомфорт ей приносили съемки в купальнике. Несмотря на это, Тодоренко шла против медицинских показаний и жила вопреки запретам. Так, врачи рекомендовали ей отказаться от родов.

— «О, девонька, с такой спиной вы никогда не родите», — сказал мне кандидат докторских наук в одном из роддомов. Да будь ты счастлив, доктор. Дважды естественные роды, в которых я сама себя обезбаливала. Господи, благодарю за это, — рассказала телеведущая в своем личном блоге.

Накануне Регина Тодоренко заявила, что планирует родить третьего ребенка. Артистка рассказала, что снимется в шоу для молодых мам, начнет работу над книгой с детскими сказками, примет участие в программе на федеральном канале, а также займется разработкой своего продюсерского проекта.

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