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Тодоренко призналась, что планирует родить третьего ребенка

Лейла Алиева
Общество
Тодоренко призналась, что планирует родить третьего ребенка
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Телеведущая Регина Тодоренко планирует родить третьего ребенка. Об этом она заявила в своем блоге, отвечая на вопрос подписчика о планах на следующий месяц.

Артистка рассказала, что снимется в шоу для молодых мам, начнет работу над книгой с детскими сказками, примет участие в программе на федеральном канале, а также займется разработкой своего продюсерского проекта. Также она добавила, что еще один проект, запланированный на декабрь, — третий ребенок.

Недавно на Тодоренко обрушилась критика за необычный подход к родам. Помимо того что на них присутствовал старший сын семейства, во время схваток она применяла практику, которую изучила на курсах гипнородов. Некоторые поддержали ее за естественные роды с применением новых техник, а другие сочли такие откровения попыткой «похайпиться» и осудили телеведущую.

Как присутствие старшего сына Тодоренко на родах может отразиться на его психике и почему детям лучше не присутствовать во время подобных событий, «Вечерняя Москва» решила спросить у семейного психолога Натальи Панфиловой.

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