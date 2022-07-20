Тодоренко раскритиковали из-за родов при сыне

Фото: YouTube / Осторожно: Собчак

Телеведущая Регина Тодоренко подробно рассказала в социальных сетях о процессе вторых родов, на которых присутствовал ее первенец.

— Я мечтала, чтоб малыша мы встретили всей семьей. К этому событию готовила Мишку, предупредила, что сегодня мама будет играть в разных животных, иногда будет рычать как тигр, а порой — мычать как корова, — рассказала звезда в Telegram-канале.

При этом она отказалась от профессиональной помощи в клинике и готовилась к важному моменту дома. Ведущая также отметила, что сыну нравилась такая игра и он «заливался смехом».

При этом блогер подчеркнула, что во время схваток она применяла практику, которую изучила на курсах гипнородов. В свою очередь подписчики звезды отреагировали на это неоднозначно.

Некоторые поддержали ее за естественные роды с применением новых техник, а другие сочли такие откровения попыткой «похайпиться» и осудили телеведущую.

Муж Тодоренко Влад Топалов в июле впервые вышел на совместную прогулку с новорожденным сыном. Фотографию он опубликовал в своем блоге.