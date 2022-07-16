Муж Тодоренко показал фото первой прогулки с новорожденным сыном

Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы»

Муж российской телеведущей Регины Тодоренко Влад Топалов впервые вышел на совместную прогулку с новорожденным сыном. Фотографию он опубликовал в своем личном блоге.

На снимке можно увидеть Топалова, который везет детскую коляску. Помогает ему в этом трехлетний сын — Михаил. В коляске, по всей видимости, находится второй наследник звездной пары. Мальчику дали необычное имя — Мир.

— Плюс один Топалов. Спасибо, Регина, ты наша героиня, — написал Топалов в своем блоге.

До этого ряд СМИ сообщил, что телеведущая Регина Тодоренко во второй раз стала мамой. По предварительной информации, она родила своему мужу Владу Топалову девочку.

Однако позже представитель Тодоренко опровергла информацию о рождении второго ребенка. Она отметила, что подобные новости — обычная ложь.

При этом в мае телеведущая рассказала о проблемах во время беременности из-за пандемии. В одной из своих социальных сетей она намекнула на потерю ребенка в прошлом, а также рассказала о том, как протекает ее нынешняя беременность.