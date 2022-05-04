Тодоренко рассказала о проблемах во время беременности из-за пандемии

Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы»

Известная телеведущая Регина Тодоренко в одной из своих социальных сетей во вторник, 3 мая, намекнула на потерю ребенка в прошлом, а также рассказала о том, как протекает ее нынешняя беременность.

По словам украинской теледивы, ее самочувствие на первых неделях беременности оставляло желать лучшего, однако мысль о скором появлении ребенка на свет придавала сил знаменитости.

— Радовалась каждую секунду, хоть и испытывала в теле какие-то странные процессы. На следующий день мы снимались для клипа, а меня сопровождало вздутие. На фотосессии я потихонечку начала понимать, что у меня гормональный сбой — я все время плачу, — рассказала Тодоренко.

В прошлый раз опыт с беременностью обернулся трагедией. Судя по всему, телеведущая не хотела повторять прошлых ошибок и старалась до последнего не афишировать свое «интересное положение». Она не раскрыла истинную причину потери ребенка, однако явно намекнула на нее, пишет Пятый канал.

В прошлом месяце украинка Тодоренко рассказала о разных политических взглядах с супругом, российским певцом Владом Топаловым.