Тодоренко с Топаловым не обсуждают политику, чтобы сохранить семью
Известная телеведущая Регина Тодоренко рассказала о разных политических взглядах с супругом, певцом Владом Топаловым. Звездной паре даже пришлось отказаться от обсуждения политики, чтобы сохранить отношения.
Ждущая второго ребенка теледива подвергается серьезной травле в социальных сетях. Родившуюся в Одессе Тодоренко осуждают за проживание и работу в российской столице.
Знаменитость пожаловалась, что различия в политической позиции негативно влияют на отношения супружеской пары. По словам телеведущей, сейчас по этой причине близкие люди теряют друг друга.
Украинская теледива призналась, что им с Топаловым редко удается прийти к консенсусу относительно политической обстановки между Россией и Украиной, а сами супруги находятся в разных положениях, заявила Тодоренко в эфире своего шоу на телеканале «Пятница».
В конце марта известная телеведущая рассказала о второй беременности, продемонстрировав округлившийся живот в эфире шоу «Маска» на телеканале НТВ. Ранее знаменитость все чаще стала появляться в свободных костюмах и постоянно на снимках прикрывала живот руками.