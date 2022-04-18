Тодоренко с Топаловым не обсуждают политику, чтобы сохранить семью

Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы»

Известная телеведущая Регина Тодоренко рассказала о разных политических взглядах с супругом, певцом Владом Топаловым. Звездной паре даже пришлось отказаться от обсуждения политики, чтобы сохранить отношения.

Ждущая второго ребенка теледива подвергается серьезной травле в социальных сетях. Родившуюся в Одессе Тодоренко осуждают за проживание и работу в российской столице.

Знаменитость пожаловалась, что различия в политической позиции негативно влияют на отношения супружеской пары. По словам телеведущей, сейчас по этой причине близкие люди теряют друг друга.

Украинская теледива призналась, что им с Топаловым редко удается прийти к консенсусу относительно политической обстановки между Россией и Украиной, а сами супруги находятся в разных положениях, заявила Тодоренко в эфире своего шоу на телеканале «Пятница».

В конце марта известная телеведущая рассказала о второй беременности, продемонстрировав округлившийся живот в эфире шоу «Маска» на телеканале НТВ. Ранее знаменитость все чаще стала появляться в свободных костюмах и постоянно на снимках прикрывала живот руками.