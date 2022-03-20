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Регина Тодоренко рассекретила вторую беременность

Анастасия Колоскова

Общество
Регина Тодоренко рассекретила вторую беременность
Фото: instagram/reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко перестала скрывать беременность, продемонстрировав округлившийся живот в эфире шоу «Маска» на телеканале НТВ.

По словам 31-летней звезды, ее первенец Михаил, которому сейчас три года, буквально вырос на проекте, где Регина вот уже три сезона является бессменным членом жюри.

Подозрения о второй беременности знаменитости появились после ее публикаций в соцсетях. Она все чаще стала появляться в свободных костюмах и постоянно на снимках прикрывала живот руками.

Телеведущая вышла замуж за экс-солиста группы Smash Влада Топалова в 2018 году. В декабре этого же года у супругов родился сын.

Ранее Тодоренко рассказала о кризисе в отношениях с Топаловым. Телеведущая поделилась с поклонниками секретами своей совместной жизни с певцом. По словам звезды, их отношения не раз находились на грани. При этом артистка добавила, что пройти через все трудности можно только вместе с любимым человеком. Таким способом можно разрешить любые конфликты и ссоры в семье.

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