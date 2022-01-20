«Побег из дома»: Тодоренко рассказала о кризисе в отношениях с Топаловым

Фото: instagram/reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко поделилась с поклонниками секретами своей совместной жизни с певцом Владом Топаловым.

По словам звезды, их отношения не раз находились на грани.

Так, например, ведущая «Орла и решки» рассказала о начальном этапе их супружеской жизни.

— Возникает ощущение, что ты не принадлежишь себе, что безудержного веселья, как раньше, уже не будет, холод в отношениях и побег из дома на работу становится частой моделью поведения ранее любящих друг друга людей, — написала звезда на своей странице в Instagram.

При этом артистка добавила, что пройти через все трудности можно только вместе с любимым человеком. Таким способом можно разрешить любые конфликты и ссоры в семье.

Тодоренко также выразила благодарность своему супругу за то, что он является отцом их сына.

Ведущая подытожила, что их отношения с Топаловым уже пережили несколько кризисных этапов и скоро они будут отмечать пятилетний юбилей совместной жизни.

До этого Регина Тодоренко сообщила, что ее 31-й день рождения был омрачен трагическим известием — ушел из жизни ее дедушка.