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«Круговорот жизни»: дедушка Регины Тодоренко умер в ее 31-й день рождения
Фото: instagram.com/reginatodorenko

«Круговорот жизни»: дедушка Регины Тодоренко умер в ее 31-й день рождения

Василий Плиткин

Общество

Дедушка телеведущей и певицы Регины Тодоренко ушел из жизни в ее день рождения. Об этом звезда рассказала в своем Instagram-аккаунте.

В понедельник, 14 июня, Тодоренко исполнился 31 год. Вслед за постом о своем празднике телеведущая опубликовала несколько сторис, в которых рассказала о смерти дедушки.

— Жаль, что вслед с хорошими новостями приходят плохие. Мне сложно подобрать слова. И я не уверена, что они вообще нужны. Покойся с миром, дедушка Алеша, — написала Тодоренко.

«Круговорот жизни»: дедушка Регины Тодоренко умер в ее 31-й день рожденияФото: instagram.com/reginatodorenko

Телеведущая также отметила, что теперь каждый год ей будет суждено вспоминать об этом «круговороте жизни».

— Одна душа уходит, чтобы освободить место другой, — добавила Тодоренко.

Ранее Тодоренко рассказала о желании уехать из России.

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