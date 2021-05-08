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«Чуть не потеряла тебя»: Тодоренко рассказала подробности об операции Топалова
Фото: instagram.com/reginatodorenko

«Чуть не потеряла тебя»: Тодоренко рассказала подробности об операции Топалова

Анастасия Колоскова

Звезды

Певец Влад Топалов идет на поправку после операции, однако все еще находится в отделении хирургии. Об этом сообщила жена музыканта, телеведущая Регина Тодоренко.

— Из первых уст, во избежание лженовостей: состояние мужа стабилизируется, он до сих пор в отделении хирургии, мы ждем заключение врача, стараемся положительно смотреть на случившееся, — написала Тодоренко на своей странице в социальной сети Instagram, опубликовав трогательное совместное фото с мужем из больничной палаты.

Телеведущая так и не назвала причину, из-за которой Топалов оказался на операционном столе. Она лишь обмолвилась, что после хирургического вмешательства певец пришел в себя лишь спустя девять часов, вместо планируемых двух, чем не на шутку ее напугал.

— Когда ты пропал с радаров не на два часа, как планировали, а на девять, мне стало страшно! Мне кажется, что мое сердце остановилось на время. А потом позвонил врач, сказав, что ты очнулся, и по моим щекам потекли слезы! — поделилась Тодоренко.

Напомним, о госпитализации музыканта Влада Топалова стало известно 6 мая.

Ранее Регина Тодоренко поделилась радостной новостью, что врачи наконец-то разрешили ей поспать в больничной палате рядом с мужем. До этого ей приходилось располагаться рядом с его койкой на раскладушке.

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Регина ТодоренкоВлад Топаловгоспитализация
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