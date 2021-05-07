«Идет на поправку»: Тодоренко рассказала о состоянии Топалова после операции

Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала о состоянии ее мужа Влада Топалова, который находится в больнице после операции.

— Спасибо вам, что вы интересуетесь. Он идет на поправку, надеюсь. Я почему-то верю, что все будет хорошо. Спасибо, что вы верите тоже! — обратилась к подписчикам Тодоренко в разделе Stories своего Instagram-аккаунта, отметив, что результат операции станет известен через два-три дня.

По какой причине Топалов перенес хирургическое вмешательство, его жена не уточнила.

Тодоренко призналась, что не спала почти четыре ночи из-за того, что сильно нервничала. По ее словам, накануне врачи наконец-то разрешили ей поспать рядом с мужем. До этого ей приходилось располагаться рядом с его койкой на раскладушке.

Фото: Скриншот с Instagram

Напомним, о госпитализации музыканта Влада Топалова стало известно 6 мая.

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