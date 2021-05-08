Ольгу Бузову выписали из больницы

Фото: instagram/buzova86

Телеведущая и певица Ольга Бузова сообщила подписчикам радостную новость. Ее выписали из больницы и теперь ей предстоит восстанавливаться дома.

— Поймала себя на мысли, что уже пятый день с одной прической. А это значит, что девочка идет на поправку. Ура! Мой лечащий врач отпустил «болеть» меня домой, — рассказала она подписчикам на своей страничке в Instagram.

Подписчики поспешили поддержать звезду.

«Выздоравливайте, Олечка!»; «Болеет, а все равно красивая!»; «Много много здоровья тебе!», — написали поклонники звезды.

Напомним, что 5 мая стало известно, что Ольга Бузова была экстренно госпитализирована. Позже она вышла на связь после операции, рассказав, что тяжело отходит от наркоза.

Также Бузова рассказала о тяжелом восстановлении после операции.

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