«Несет откровенный бред»: Лена Миро озвучила возможные причины госпитализации Бузовой

Фото: instagram/buzova86

Блогер Лена Миро озвучила несколько вариантов внезапной госпитализации певицы и телеведущей Ольги Бузовой, которая ранее рассказала о своем состоянии из больничной палаты.

По словам Миро, Бузова выглядела вполне неплохо для человека, попавшего в реанимацию.

— Оленька «несет откровенный бред». Заплела прямо в реанимации косички. Там же теребит нестерильную игрушку. Включила телевизор. Все это, простите, больше похоже на номер отеля «три звезды», а не на палату реанимации, — сказала блогер.

Миро также предложила несколько вариантов госпитализации певицы. По ее мнению, внезапное хирургическое вмешательство может быть связано с удалением аппендикса, а также с «запуском чипа в черепную коробку».

— Бузова, конечно, умрет. Не сейчас, но, судя по трансформации внешности, жизнь нанесла ей очередной удар, — добавила Лена Миро на своей странице в соцсети Instagram.

Скорее всего, добавила она, у Ольги Бузовой конъюнктивит.

Напомним, 5 мая стало известно, что Ольга Бузова была экстренно госпитализирована. Позже она вышла на связь после операции, рассказав, что тяжело отходит от наркоза.

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