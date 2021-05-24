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Тодоренко рассказала о желании уехать из России
Фото: instagram/reginatodorenko

Тодоренко рассказала о желании уехать из России

Анастасия Прохорова

Звезды

Телеведущая Регина Тодоренко поделилась планами о переезде в другую страну. Об этом она рассказала в интервью.

Звезда отметила, что в России творчество ее мужа Влада Топалова до сих пор не оценено по достоинству.

— Может, в будущем мы уедем в Лондон, к примеру, и там все будет иначе, — поделилась телеведущая, добавив, что для жизни им также нравится Индонезия и Калифорния.

По словам звезды, переезд пока только в планах, потому что на данный момент есть много работы в России. Тодоренко ждет путешествие по России с проектом «Орел и Решка», осенью запланирован запуск образовательного подкаста, а к своему дню рождения, 14 июня, она собирается выпустить клип, пишет «Собеседник».

Читайте также: «Когда не повезло с предками»: Регина Тодоренко выложила смешное фото с сыном

переезд за рубежРегина ТодоренкоВлад Топалов
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