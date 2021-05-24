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«Когда не повезло с предками»: Регина Тодоренко выложила смешное фото с сыном
Фото: instagram/reginatodorenko

«Когда не повезло с предками»: Регина Тодоренко выложила смешное фото с сыном

Михаил Алимов

Звезды

Российская и украинская телеведущая Регина Тодоренко 24 мая поделилась с подписчиками в своем Instagram-аккаунте новой фотографией. На ней она стоит в обнимку с сыном Михаилом, который с грустным лицом смотрит в камеру, сама ведущая на фотографии высунула язык.

— Когда тупо не повезло с предками. P.S. А вообще это фото шло дополнением к моим десяти образам на премии #РуТв, но я решила, что к такому на сцене зрители еще не готовы, — подписала фото Тодоренко.

Подписчики, как и зрители на сцене, тоже оказались не готовы и напомнили ведущей о культуре поведения: «Вы постоянно высовываете язык, неприятно смотреть. Подумайте о культуре поведения»; «Ужас, страшна»; «Кошмар».

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звездыфото в соцсетиРегина Тодоренко
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