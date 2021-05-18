«Потихонечку сепарируется»: Регина Тодоренко рассказала о стремительном взрослении сына

Фото: instagram/reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко поделилась с поклонниками новой фотографией с сыном Михаилом. Снимок звезда опубликовала в своем Instagram. В кадре семья позирует в ресторане.

Девушка рассказала, что мальчик растет очень стремительно и становится «папиным ребенком».

— Вот так из маминого малыша он превратился в папиного мальчугана. Потихонечку сепарируется. Как бы мне ни хотелось это признавать, но сын становится самостоятельнее. Не думала, что в 2 года и 4 месяца он скажет: «Я сам в туалет пойду, ты не подглядывай, и в ванную, когда купаюсь, не заходи, я сам позову», — написала Регина Тодоренко.

По ее мнению, ребенок быстро становится самостоятельным, если родители дают ему свободу и расширяют его границы.

Ранее Регина Тодоренко рассказала подписчикам, как ей удалось скинуть 20 килограммов, которые она набрала во время беременности.

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