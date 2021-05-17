Тодоренко рассказала, как похудела на 20 килограммов после родов

Фото: instagram/reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала подписчикам, как ей удалось скинуть 20 килограммов, которые она набрала во время беременности.

По словам знаменитости, она шла рожать с весом 74 килограмма, а вернулась из роддома с весом 67. Уже через три месяца она похудела до 60 килограммов, соблюдая режим питания и исключив из рациона сахар и вредные продукты. По словам Тодоренко, она ела каждые 4 часа и использовала щадящие способы приготовления пищи.

После окончания кормления грудью сына телеведущая перешла на систему интервального голодания, а спустя полтора года после родов в ее жизнь вернулись занятия спортом.

— Я начала заниматься фигурным катанием. Нагрузку увеличивала постепенно. Сначала 1 час, через 2 месяца по 4–5 часов в день. Тренировки стабильно 3–4 раза в неделю, иногда 5. В первые 2 месяца тренировок я скинула 7 килограммов и весила 53 килограмма, — написала Тодоренко в своем Instagram-акаунте.

Также, по словам телеведущей, она регулярно делает массажи и посещает баню.

Ранее Тодоренко рассказала о выписке своего мужа Влада Топалова из больницы.

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