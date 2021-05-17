Тодоренко рассказала, как похудела на 20 килограммов после родов
Телеведущая Регина Тодоренко рассказала подписчикам, как ей удалось скинуть 20 килограммов, которые она набрала во время беременности.
По словам знаменитости, она шла рожать с весом 74 килограмма, а вернулась из роддома с весом 67. Уже через три месяца она похудела до 60 килограммов, соблюдая режим питания и исключив из рациона сахар и вредные продукты. По словам Тодоренко, она ела каждые 4 часа и использовала щадящие способы приготовления пищи.
После окончания кормления грудью сына телеведущая перешла на систему интервального голодания, а спустя полтора года после родов в ее жизнь вернулись занятия спортом.
— Я начала заниматься фигурным катанием. Нагрузку увеличивала постепенно. Сначала 1 час, через 2 месяца по 4–5 часов в день. Тренировки стабильно 3–4 раза в неделю, иногда 5. В первые 2 месяца тренировок я скинула 7 килограммов и весила 53 килограмма, — написала Тодоренко в своем Instagram-акаунте.
Также, по словам телеведущей, она регулярно делает массажи и посещает баню.
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