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Максим Галкин показал новую прическу сына Гарри
Фото: instagram/maxgalkinru

Максим Галкин показал новую прическу сына Гарри

Анастасия Колоскова

Звезды

Телеведущий Максим Галкин опубликовал в разделе Stories своего Instagram-аккаунта видеоролик с участием сына от Аллы Пугачевой Гарри, продемонстрировав изменившуюся прическу мальчика.

— Демонстрация причесок! Мою вы знаете. А сейчас — прическа от Гарри Максимовича! — официально объявил шоумен.

— Сюрприз! — произносит в видеоролике семилетний Гарри, который кардинально сменил образ. Теперь вместо привычных длинных волос у него короткая современная стрижка.

Максим Галкин показал новую прическу сына ГарриФото: Скриншот Instagram

Напомним, что в сентябре 2013 года у Аллы Пугачевой и ее мужа, шоумена Максима Галкина родились близнецы — Лиза и Гарри.

Ранее сын Пугачевой и Галкина спел песню в честь праздника Пасхи.

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Максим Галкиндети Пугачевой и ГалкинаСемья Пугачевой и Галкина
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