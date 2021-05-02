«Замечательные детки»: сын Пугачевой и Галкина спел песню на Пасху

Фото: instagram/maxgalkinru

Сын певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина Гарри спел песню в честь праздника Пасхи.

Поздравительное видео опубликовал отец мальчика в своем Instagram.

— Всех православных со светлым праздником Пасхи! Христос Воскресе! #Пасха, — подписал публикацию шоумен.

Подписчиков восхитил талант юного певца: «Такие милые искренние детки!»; «Какие молодцы!».

Также в комментариях к видео семью Галкина и Пугачевой с праздником поздравили певцы Игорь Николаев и Денис Клявер, актриса Алика Смехова и дизайнер Игорь Гуляев.

На видео также присутствует сестра Гарри Лиза. Она рассказала подписчикам о самом празднике Светлой Пасхи.

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