«Замечательные детки»: сын Пугачевой и Галкина спел песню на Пасху
Сын певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина Гарри спел песню в честь праздника Пасхи.
Поздравительное видео опубликовал отец мальчика в своем Instagram.
— Всех православных со светлым праздником Пасхи! Христос Воскресе! #Пасха, — подписал публикацию шоумен.
Подписчиков восхитил талант юного певца: «Такие милые искренние детки!»; «Какие молодцы!».
Также в комментариях к видео семью Галкина и Пугачевой с праздником поздравили певцы Игорь Николаев и Денис Клявер, актриса Алика Смехова и дизайнер Игорь Гуляев.
На видео также присутствует сестра Гарри Лиза. Она рассказала подписчикам о самом празднике Светлой Пасхи.
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